Россия отказалась от переговоров по транзиту газа в мае – "Нафтогаз"

При этом РФ не согласовала и переговоры на июнь, что, по мнению Витренко, является сознательным затягиванием процесса.

Российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины в мае после избрания нового президента, как предполагалась ранее, при этом РФ также не согласовала и переговоры на июнь.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются лишь оправданиями", - написал он.

Витренко предположил, что российская сторона ждет решения Дании по обходному трубопроводу "Северный поток-2", из которого будет понятно, задержится его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

"Для нас, для Украины, так важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным в транзитном контракте правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценение украинской газотранспортной системы, как следствие потери транзита с 2020 года. Соответствующие исковые требования пока определены на уровне 11-14 миллиардов долларов США", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента.

Сегодня, 20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.