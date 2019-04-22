«Нафтогаз» впервые выиграл тендер на поставку электроэнергии

По словам главы НАКа, в дальнейшем клиенты компании смогут покупать у «Нафтогаза» не только газ, но и другие энергетические продукты.

«Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», входящая в группу компании НАК «Нафтогаз Украины», впервые выиграла тендер на поставку электроэнергии для коммунального медицинского учреждения в Кировоградской области.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

«Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" на днях выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии. Речь идет о сравнительно небольших объемах (заказчики - медицинские учреждения и поселковые советы), но очень важный опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке», - написал он.

По словам Коболева, в дальнейшем клиенты смогут покупать у «Нафтогаза» не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом.

Как сообщается на сайте государственных закупок Prozorro, на тендере, который состоялся 10 апреля, «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» выиграла право поставлять электричество областному противотуберкулезному диспансеру в г. Кропивницкий Кировоградской области. При этом ее ценовое предложение составляло 879 999 грн, что на одну гривню меньше, чем ближайшего конкурента - "Кировоградской областной энергоснабжающей компании".

Согласно намерению о заключении договора, газопоставляющая компания НАКа будет снабжать электроэнергией диспансер до конца 2019 года.

Справка УНИАН. «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» входит в группу компании НАК «Нафтогаз Украины», которая является крупнейшей государственной вертикально интегрированной нефтегазовой компанией Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Ранее «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» занималась исключительно поставками газа.