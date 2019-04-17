Гройсман пригрозил Коболеву отставкой, если «Нафтогаз» не снизит цену на газ для населения

Премьер ждет соответствующего решения компании до 24 апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил инициировать отставку главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за кубический метр.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

«Или НАК «Нафтогаз Украины» устанавливает цену ниже, чем 8,55 (грн за 1 куб. м - УНИАН) с 1 мая. До 24 апреля «Нафтогаз» должен сообщить, что цена рыночная будет ниже 8,55. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить украинское правительство поддержать мое предложение. Мне это уже все надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше национальных», - заявил премьер.

«Все решения правительства должны быть выполнены. Кто в национальной компании с этим не согласен – заявление на стол и пошли гулять в другую сферу», - добавил он.

Свое эмоциональное выступление премьер пояснил предложением «Нафтогаза» к Кабинету министров относительно отмены Положения о возложении специальных обязательств, согласно которому цены на газ для населения с 1 мая 2019 года должны повыситься на 15%, или приведения цены топлива до уровня рыночной.

«Сейчас конъюнктура рынка такая, что газ может стоить меньше 8,55 грн за кубический метр, значительно ниже. Кабинет министров обязал «Нафтогаз» продавать газ по рыночной цене, которая ниже 8,55. Что тут непонятно?! О чем нам нужно дискутировать?!», - возмутился Гройсман.