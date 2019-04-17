Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения

Нацкомпания просит правительство отменить действующее постановление, согласно которому цена на газ для населения с 1 мая должна повыситься на 15% либо привести цену на газ до уровня рыночной.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязательств (ПСО), согласно которому цены на газ для населения с 1 мая 2019 года должны повыситься на 15%, или привести установленную документом цену голубого топлива до уровня рыночной, сообщает пресс-служба компании.

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«Настоящее Положение (№867 - УНИАН), в частности, определяет, что цена «Нафтогаза» на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение), - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом рыночная цена газа на май, опубликованная состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров.

"Нафтогаз» неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную им цену до уровня рыночной. Без такого решения Кабинета министров «Нафтогаз» не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который компания поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО», - пояснили в компании.

В компании отметили, что сейчас для «Нафтогаза» обязательно выполнение требований постановления КМУ №867, которым утверждается Положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа, для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Также пресс-служба НАК сообщила, что постановление №293, принятое правительством 3 апреля 2019 года, не освобождает «Нафтогаз» от обязательства выполнять действующее постановление №867, оно также не возлагает на «Нафтогаз» новые специальные обязанности и не отменяет действующее Положение о ПСО.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 грн за кубический метр.

14 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Он также сообщил, что «Нафтогаз», с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Кабинет министров в октябре 2018 года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.