«Газпром» из-за ремонта трубопровода резко увеличил транзит газа через Украину

По данным Коболева, за последнюю неделю «Газпром» увеличил объемы суточной транспортировки газа через Украину на 25% до 300 млн куб. м.

За последнюю неделю российский газовый монополист «Газпром» резко увеличил суточные объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - на 25% - до 300 млн куб. м.

Читайте такжеЕС окончательно внес изменения в газовую директиву, что усложнит запуск "Северного потока-2"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

«За последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причина этому - ремонт трубопровода "Ямал-Европа", проходящего через Беларусь. За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м», - написал он.

По словам главы «Нафтогаза», в годовом исчислении этот объем эквивалентен около 110 млрд кубических метров газа.

«Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене», - добавил Коболев.

Он подчеркнул, что это еще раз доказывает, что строительство «Газпромом»обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, а истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2019 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21 млрд кубометров.

За март транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,2 млрд куб. м, что на 10,9% меньше, чем за март прошлого года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система (ГТС) Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. ГТС «Укртрансгаза» состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,93 тыс. км. Пропускная способность газотранспортной системы 145 млрд куб. м в год, а емкостью хранилищ газа - 30 миллиардов кубических метров.

До конца 2019 года Россия планирует завершить строительство газопровода «Северный поток-2», протяженностью 1220 км в обход Украины.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».