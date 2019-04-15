Данию снова просят разрешить строительство "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG подала уже третью заявку.

Компания Nord Stream 2 AG подала третью заявку относительно маршрута газопровода в водах к югу от острова Борнхольм.

Читайте такжеЕС окончательно внес изменения в газовую директиву, что усложнит запуск "Северного потока-2"

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на сообщение компании.

Заявку подали основываясь на решении Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

"Сегодня, через более чем два года после представления первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах к югу от острова Борнхольм", - отметили в компании.

Отмечается, что эта территория раньше была спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступной для разработки проектов. Договоренности между собой страны достигли, однако их еще не ратифицировала Польша.

Подчеркивается, 27 марта Дания не дала разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне.

Ранее, 12 марта Европейский парламент принял новый отчет относительно политических отношений между Европейским союзом и Россией, в котором призывают прекратить строительство "Северного потока-2" и быть готовыми к введению новых санкций. В отчете отмечается, что проект "Северный поток-2" может увеличить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок Европы, а потому должен быть прекращен.

В феврале россияне угрожали европейским странам трудностями с газом, если они будут блокировать "Северный поток-2".