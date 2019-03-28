Акционеры "Укрнафты" решили уволить главу компании Роллинса

С 1 мая исполнять обязанности главы правления компании будет Олег Гез, действующий заместитель главы "Укрнафты".

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафты" приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы компании Марка Роллинса с 30 апреля в связи с изменениями в структуре управления предприятия.

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Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, целью принятия данного решения является предоставление возможности новому набсовету "Укрнафты" выбрать и назначить главу компании.

По решению акционеров, с 1 мая 2019 года Олег Гез, заместитель главы "Укрнафты", будет исполнять обязанности главы правления компании.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатил рекордную сумму дивидендов и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор "Укрнафта", по данным Государственной фискальной службы, входит в ТОП-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что "Укрнафта" сможет погасить долги по налогам при условии, что "Нафтогаз Украины" начнет погашать свои долги перед компанией.

Кроме того, правление "Укрнафты" неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако «Нафтогаз Украины» и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

"Укрнафта" в 2018 году уплатила налоги на сумму 15,3 миллиарда гривень, что на 45,7% больше, чем за 2017 год, в том числе 1,24 миллиарда гривень - в счет погашения просроченного налогового долга.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровые установки, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин.

"Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".