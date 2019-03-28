Акционеры "Укрнафты" избрали новый набсовет

В новый набсовет вошли 6 независимых членов и 5 членов, представляющих интересы акционеров.

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафты" на общем собрании избрали новый состав наблюдательного совета, в который вошли 6 независимых членов и 5 членов, представляющих интересы акционеров.

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Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Акционеры избрали новый состав наблюдательного совета", - сказал Витренко.

Он сообщил, что по квоте мажоритарного акционера - НАК "Нафтогаз Украины" - в состав набсовета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко.

От миноритарных акционеров: Уриэл Цви Лейбер и Яна Мануилова.

В качестве независимых членов были избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процык и Павел Загороднюк.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Компания в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.