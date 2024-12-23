В Японии может возникнуть новый мега-холдинг, способный стать первым в мире по количеству проданных авто.

Японские автомобильные гиганты Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместной холдинговой компании. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Согласно договоренностям, компании планируют завершить объединение бизнеса до августа 2026 года. Именно тогда должен появиться новый холдинг. Старшим партнером с большим влиянием в новой компании станет Honda. У нее будет право назначать на большинство руководящих должностей, в том числе президент холдинга тоже будет представителем Honda.

После создания холдинга именно его акции будут торговаться на Токийской бирже, тогда как акции Honda и Nissan уберут с открытых торгов.

Видео дня

Согласно плану, автомобили и в дальнейшем будут выпускать под двумя отдельными брендами, но компании будут использовать общую платформу для автомобилей и в целом объединят свои инженерно-научные усилия, чтобы оптимизировать расходы и производственные мощности и усилить свою конкурентоспособность.

Как пишет Bloomberg, к новосозданному холдингу может присоединиться и компания Mitsubishi Motors, которая уже является давним партнером Nissan. Ее решение ожидают до конца января 2025 года.

Отмечается, что создание такого мощного объединения автопроизводителей, даст этим брендом конкурировать не только с Toyota Motor (мировым лидером по продажам), но и китайскими производителями, в частности BYD и Geely, которые быстро набирают вес на мировом рынке. Особенно в разрезе технологического перехода - с двигателей внутреннего сгорания на электромобили

Другие автомобильные новости

Как писал УНИАН, в течение ноября в Украине было продано более 5,2 тысяч дизельных авто. Это примерно на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них лишь около 1,5 тысяч пришлось на новые машины, тогда как 3,7 тысяч были подержанными, ввезенными из-за рубежа.

Также мы рассказывали о том, какие новые автомобили являются самыми популярными в Украине. Так, в первую пятерку вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Honda X-NV и Toyota Land Cruiser Prado.

Вас также могут заинтересовать новости: