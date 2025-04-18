Пикапы Ford F-Series выпускают более 70 лет - это одна из самых успешных моделей в истории компании Ford.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в этом году довольно предсказуемо возглавляет Ford F-Series. По состоянию на март в Соединенных Штатах было продано более 190 тыс таких машин. Об этом сообщает Focus2Move.

Отметим, что Ford F-Series является серией полноразмерных пикапов, которые выпускаются компанией Ford более 70 лет. Это один из самых успешных автомобилей в истории компании.

На втором месте в новом рейтинге расположился Chevrolet Silverado - его результат составляет 129 714 проданных машин.

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На третьей позиции оказался компактный кроссовер Toyota RAV4 (115 402 единиц), а четвертую заняла другая популярная японская модель - Honda CR-V. Замыкает десятку лидеров Nissan Rogue.

ТОП-10 самых популярных моделей в США:

Ford F-Series - 190 389 единиц (+24.5%);

Chevrolet Silverado - 129 714 (-9.5%);

Toyota RAV4 - 115 402 (-7.5%);

Honda CR-V - 103 325 (+8.7%);

Chevrolet Equinox - 81 331 (+49,3%);

Ram Pick-Up - 78 848 (-6,5%);

GMC Sierra - 78 541 (+53%);

Tesla Model X - 71 000 (+9181%);

Toyota Camry - 70 308 (-10,2%);

Nissan Rogue - 62 103 (-4%).

Американские автомобили - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что компания Tesla пошла на сокращение производства Cybertruck, поскольку эта модель не пользуется таким спросом, как предполагалось.

Некоторые из линий сейчас работают лишь на малую часть своей номинальной мощности. Персонал существенно сократили, а часть работников решили перебросить с производства Cybertruck на линию Model Y.

Также напомним, что недавно специалисты назвали шесть лучших американских автомобилей для покупки в этом году. Специалисты советуют потенциальным автовладельцам обратить внимание на Ford Escape, Chevrolet Traverse, Ford Maverick, GMC Acadia, Ford Bronco и Ford Fusion.

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