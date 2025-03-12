Если вы ищете подержанный автомобиль премум-класса, который может "обуть" даже спорткар, стоит обратить внимание на фигурантов этого списка.

Германия справедливо имеет репутацию одного из лучших производителей автомобилей. Причем не только массового, но и премиум-сегмента. Часто это машины, которые, несмотря на свой респектабельный экстерьер, по техническим характеристикам способны составить конкуренцию автомобилям спортивного класса.

Если вы ищете подержанный немецкий автомобиль премиум-сегмента, который одновременно был бы бы быстрым и маневренным, у вас есть много вариантов на выбор. Профильное издание Top Speed приводит перечень из 10 моделей немецких авто, которые идеально комбинируют в себе отличные динамические характеристики, топовый уровень комфорта и изящный внешний вид.

BMW M340i

Под его капотом 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 382 лошадиные силы. Машина набирает 100 км/ч всего за 4,1 секунды. Этот уровень производительности соответствует многим спортивным автомобилям, а благодаря системе полного привода BMW xDrive (доступна как опция) сцепление никогда не является проблемой.

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Что делает M340i особенно привлекательным как подержанный роскошный автомобиль, так это его баланс между мощностью и практичностью. Платформа серии 3 обеспечивает комфортную поездку, хорошо оборудованный интерьер и передовые технологические функции, что делает его превосходным повседневным авто. Адаптивная подвеска M обеспечивает спокойную езду в режиме Comfort, а в режиме Sport обеспечивает агрессивную езду.

Audi S4 (B9)

Авто оснащено мощным 3-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, выдающим 349 лошадиных сил. Благодаря системе полного привода Audi Quattro S4 обеспечивает исключительное сцепление, позволяя ему разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 4,4 секунды. Это делает его одним из самых быстрых седанов в своём классе.

Помимо своей мощности, S4 также является всесторонне роскошным автомобилем. Интерьер является шедевром немецкой инженерии с высококачественными материалами, цифровой приборной панелью Virtual Cockpit и информационно-развлекательной системой MMI.

Mercedes-AMG C43

3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом генерирует впечатляющие 385 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км в час всего за 4,5 секунды. Настроенная AMG система полного привода 4MATIC обеспечивает превосходную тягу и динамику управляемости.

C43 выделяется своим агрессивным стилем со спортивными бамперами, большими воздухозаборниками и четверными выхлопными наконечниками. Внутри же - салон премиум-класса: обивка в стиле AMG, отделка из углеродного волокна и руль с плоским дном, усиливающий ощущение производительности. Информационно-развлекательная система интуитивно понятна, а опциональная аудиосистема Burmester добавляет нотку роскоши высокого класса.

Благодаря адаптивной подвеске и точно настроенному шасси C43 - одно удовольствие от управления. Он обеспечивает превосходный баланс между комфортом и маневренностью, что делает его одним из самых совершенных подержанных немецких производительных седанов на рынке.

Porsche Macan S

Оснащённый 2,9-литровым твин-турбо V6, он производит 375 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 4,6 секунды. Macan S также выигрывает от точного рулевого управления Porsche и точно настроенного шасси, что делает его одним из лучших внедорожников в своём сегменте.

Несмотря на то, что Macan S является кроссовером, он предлагает действительно захватывающие впечатления от вождения благодаря системе заднего полного привода, которая повышает маневренность. Семиступенчатая трансмиссия PDK обеспечивает быстрое плавное переключение передач, обеспечивая эффективную передачу мощности. Его меньший дорожный просвет и динамичная подвеска делают его больше похожим на горячий хэтчбек, чем на традиционный внедорожник.

BMW 440i Gran Coupe

Авто сочетает в себе практичность четырехдверного дизайна с элегантным стилем купе, в то же время обеспечивая производительность спортивного автомобиля. Под капотом он имеет 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 320 лошадиных сил. Хотя это может показаться скромным по сравнению с некоторыми другими в этом списке, хорошо сбалансированное шасси и динамика заднего привода (с дополнительным xDrive) 440i делают его действительно привлекательным автомобилем. Он может разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 4,8 секунды, что делает его быстрее, чем большинство традиционных спортивных купе.

Адаптивная подвеска BMW обеспечивает превосходный баланс между комфортом и маневренностью, а руль - точный и отзывчивый. Багажник в стиле хэтчбек добавляет элемент практичности, предлагая больше грузового пространства, чем стандартное купе. Это делает его отличным выбором для тех, кому нужен мощный автомобиль для ежедневного использования.

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Mercedes-Benz E400 Coupe

BMW X3 M40i BMW X3 M40i

Audi TTS

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