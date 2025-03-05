Обновленный Volkswagen ID.3 имеет такой же двигатель, как и предыдущая версия / фото пресс-служба Volkswagen

Volkswagen представил в Китае обновленный вариант модели ID.3 с литий-железо-фосфатной батареей (LFP). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Батарея LFP поставляется китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL). Она имеет емкость 53,6 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 451 км.

Обновленный Volkswagen ID.3 имеет такой же двигатель, как и предыдущая версия. Не изменился и внешний вид авто. А вот его интерьер претерпел определенные изменения - теперь он выглядит более премиально.

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Центральный экран управления увеличился с 10 до 12,9 дюймов. Центральный тоннель оснастили беспроводным зарядным устройством и двумя подстаканниками. На китайском рынке цены на обновленный автомобиль стартуют от 16 500 долларов.

Volkswagen представил обновленную версию популярного электромобиля ID.3

Отметим, что ID.3 стал первым серийным электромобилем Volkswagen. Официальную презентация авто провели в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте. Основой электромобиля выступает платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).

Volkswagen - последние новости

Недавно немецкий автопроизводитель показал новый стильный кроссовер Tera, который может похвастаться небольшой ценой. Автомобиль разработали специалисты бразильского подразделения Volkswagen.

К тому же Volkswagen подтвердил свое лидерство на авторынке Германии, который является крупнейшим автомобильным рынком ЕС.

Самой популярной моделью в Федеративной Республике стал Volkswagen Golf. Сразу за ним следует компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. Замыкает десятку бестселлеров января Volvo XC60.

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