Volkswagen представил обновленную версию популярного электромобиля ID.3

Интерьер электрического автомобиля получил более премиальный вид.

Volkswagen представил в Китае обновленный вариант модели ID.3 с литий-железо-фосфатной батареей (LFP). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Батарея LFP поставляется китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL). Она имеет емкость 53,6 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 451 км.

Обновленный Volkswagen ID.3 имеет такой же двигатель, как и предыдущая версия. Не изменился и внешний вид авто. А вот его интерьер претерпел определенные изменения - теперь он выглядит более премиально.

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Центральный экран управления увеличился с 10 до 12,9 дюймов. Центральный тоннель оснастили беспроводным зарядным устройством и двумя подстаканниками. На китайском рынке цены на обновленный автомобиль стартуют от 16 500 долларов.

Отметим, что ID.3 стал первым серийным электромобилем Volkswagen. Официальную презентация авто провели в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте. Основой электромобиля выступает платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).

Volkswagen - последние новости

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К тому же Volkswagen подтвердил свое лидерство на авторынке Германии, который является крупнейшим автомобильным рынком ЕС.

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