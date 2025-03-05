Volkswagen представил обновленную версию популярного электромобиля ID.3

Volkswagen представил в Китае обновленный вариант модели ID.3 с литий-железо-фосфатной батареей (LFP). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Батарея LFP поставляется китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL). Она имеет емкость 53,6 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 451 км.
Обновленный Volkswagen ID.3 имеет такой же двигатель, как и предыдущая версия. Не изменился и внешний вид авто. А вот его интерьер претерпел определенные изменения - теперь он выглядит более премиально.
Центральный экран управления увеличился с 10 до 12,9 дюймов. Центральный тоннель оснастили беспроводным зарядным устройством и двумя подстаканниками. На китайском рынке цены на обновленный автомобиль стартуют от 16 500 долларов.
Отметим, что ID.3 стал первым серийным электромобилем Volkswagen. Официальную презентация авто провели в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте. Основой электромобиля выступает платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).
Volkswagen - последние новости
Недавно немецкий автопроизводитель показал новый стильный кроссовер Tera, который может похвастаться небольшой ценой. Автомобиль разработали специалисты бразильского подразделения Volkswagen.
К тому же Volkswagen подтвердил свое лидерство на авторынке Германии, который является крупнейшим автомобильным рынком ЕС.
Самой популярной моделью в Федеративной Республике стал Volkswagen Golf. Сразу за ним следует компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. Замыкает десятку бестселлеров января Volvo XC60.