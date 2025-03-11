Средний возраст американских авто с пробегом, которые пополнили в феврале украинский автопарк составлял шесть лет.

В феврале свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 3,3 тысячи подержанных легковых авто из США. Такие данные приводят специалисты профильного портала УкрАвтопром.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - на них пришлось 42% от общего количества. Сразу за ними следуют бензиновые авто (41%). На гибриды пришлось 7%, а на дизельные машины и автомобили с ГБО - по 5%.

Если говорить о моделях, то наиболее популярными оказались компактный электрический кроссовер Tesla Model Y и среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3. На третьем месте расположился Ford Escape.

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ТОП-5 подержанных автомобилей, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 419 единиц;

Tesla Model 3 - 416;

Ford Escape - 234;

Jeep Cherokee - 187;

Nissan Rogue - 160.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Недавно специалисты назвали производителей самых надежных машин. На первом месте довольно неожиданно оказалась Subaru (долгие годы производителями самых надежных авто считали Toyota и Lexus). Кроме вышеупомянутых брендов в пятерку попали Honda и Acura. BMW оказалась на восьмой позиции, тогда как Volkswagen занял лишь 18-ю.

Также напомним, что ранее специалисты назвали 16 лучших полноприводных автомобилей с пробегом. Среди них оказались Jeep Cherokee XJ, Toyota Land Cruiser Amazon, Fiat Panda 4x4, Toyota FJ Cruiser и Hummer H3.

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