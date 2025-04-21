Лидером рейтинга стал компактный городской хэтчбек.

Южнокорейские автомобили популярны в большом количестве стран мира. Эти авто чаще доступнее многих конкурентов, но предлагают более богатое оснащение. Тем не менее автомобилисты продолжают спорить об их надежности.

В издании What Car? назвали 9 автомобилей Kia с пробегом, которые эксперты считают самыми надежными среди всех моделей бренда. В рейтинг вошли только авто в возрасте до пяти лет.

ТОП-9 самых надежных автомобилей Kia с пробегом:

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Kia Picanto (с 2017 по 2024 год) Kia Niro гибрид/PHEV (с 2016 по 2022 год) Kia Sportage (с 2021 года - наше время) Kia XCeed (с 2019 года - наше время) Kia EV6 (с 2021 года - наше время) Kia Ceed (с 2018 года - наше время) Kia E-Niro (с 2019 по 2022 год) Kia Sportage с бензиновым двигателем (с 2016 по 2021 год) Kia Sorento (с 2020 года - наше время)

Компактный хэтчбек Kia Picanto возглавил рейтинг самых надежных автомобилей бренда. Всего 6% владельцев модели рассказали о том, что у их авто возникали проблемы с коробкой передач или сцеплением.

Кроме того, эксперты определили две самые ненадежные модели Kia с пробегом. Ими оказался кроссовер Sportage четвертого поколения с дизельным двигателем и электрокроссовер Niro EV второго поколения.

По словам экспертов, у Kia Sportage с дизельным двигателем часто возникают поломки, связанные двигателем, коробкой передач и электроникой. Слабыми местами Kia Niro EV оказались электроника, кондиционер и аккумуляторная батарея.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее опытный механик Скотти Килмер назвал два недорогих автомобиля с пробегом, которые он считает лучшими. Он отметил, что эти модели редко сталкиваются с поломками.

Кроме того, механик с YouTube-канала MotorBodies назвал три самых надежных кроссовера с пробегом. В рейтинг вошли три японские модели, которые выделяются превосходной надежностью.

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