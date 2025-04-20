Владислав Григорьев

Эксперт отметил, что эти автомобили редко сталкиваются с поломками.

На вторичном рынке можно найти огромное количество различных легковых автомобилей с пробегом. Тем не менее далеко не все эти модели достойны внимания, пишет Express.

Опытный механик Скотти Килмер назвал лучшие, по его мнению, бюджетные автомобили с пробегом. Он призвал водителей избегать редких моделей, с ремонтом которых могут возникнуть проблемы.

Одним из автомобилей, которые рекомендует купить механик, является Toyota Corolla. По его словам, эта модель предлагает высокий уровень надежности и довольно дешевая в обслуживании.

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"Будучи простым и менее сложным автомобилем (по сравнению с роскошными моделями - УНИАН), он дешевле в ремонте, а поскольку их продали миллионы, существует большой рынок запчастей по низким ценам", - объяснил эксперт.

Также Килмер советует обратить внимание на Honda Civic. Он рассказал, что это очень надежный автомобиль, который легко обслуживать.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее механик назвал три самых надежных кроссовера с пробегом. В рейтинг вошли три японские модели, которые выделяются превосходной надежностью.

Кроме того, был назван лучший электромобиль в мире. Эксперты рассмотрели различные варианты от известных автопроизводителей и в конечном итоге остановились на модели от французской компании Renault.

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