В первом квартале этого года украинцы приобрели 12 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до пяти лет. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуются электромобили - на них пришлось 50% продаж.
Сразу за ними следуют бензиновые авто (32%), а на третьем месте находятся гибридные автомобили (9%). Дизельные машины и авто с ГБО охватили 7% и 2% рынка, соответственно.
Наиболее популярным автомобилем в этом сегменте стал компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y. На втором месте оказался среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3.
ТОП-10 подержанных авто возрастом до пяти лет:
- Tesla Model Y - 1219 единиц;
- Tesla Model 3 - 717;
- Kia Niro - 394;
- Nissan Rogue - 342;
- Hyundai Kona - 337;
- Mazda CX-5 - 300;
- Chevrolet Bolt - 290;
- Volkswagen Tiguan - 264;
- Audi E-Tron Sportback - 253;
- Audi Q5 - 247.
Лучшие автомобили - что говорят специалисты
Ранее автомобильные эксперты назвали лучший электромобиль на рынке. По их мнению, новый Renault 5 является лучшим выбором, ведь предлагает большой запас хода и очень приятен в управлении. В дополнение к этому специалисты обращают внимание на то, что конкуренты французского авто гораздо дороже.
Также напомним, что недавно была названа лучшая модель Mercedes-Benz. Ею стал автомобиль C-Class, тогда как E-Class оказался на втором месте.