Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуются электромобили - на них пришлось 50% продаж.

В первом квартале этого года украинцы приобрели 12 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до пяти лет. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуются электромобили - на них пришлось 50% продаж.

Сразу за ними следуют бензиновые авто (32%), а на третьем месте находятся гибридные автомобили (9%). Дизельные машины и авто с ГБО охватили 7% и 2% рынка, соответственно.

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Наиболее популярным автомобилем в этом сегменте стал компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y. На втором месте оказался среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3.

ТОП-10 подержанных авто возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y - 1219 единиц;

Tesla Model 3 - 717;

Kia Niro - 394;

Nissan Rogue - 342;

Hyundai Kona - 337;

Mazda CX-5 - 300;

Chevrolet Bolt - 290;

Volkswagen Tiguan - 264;

Audi E-Tron Sportback - 253;

Audi Q5 - 247.

Лучшие автомобили - что говорят специалисты

Ранее автомобильные эксперты назвали лучший электромобиль на рынке. По их мнению, новый Renault 5 является лучшим выбором, ведь предлагает большой запас хода и очень приятен в управлении. В дополнение к этому специалисты обращают внимание на то, что конкуренты французского авто гораздо дороже.

Также напомним, что недавно была названа лучшая модель Mercedes-Benz. Ею стал автомобиль C-Class, тогда как E-Class оказался на втором месте.

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