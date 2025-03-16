Недорогие и надежные: названы 15 лучших новых автомобилей за свои деньги

По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов по надежности.

Выбор нового автомобиля является непростой задачей. Покупателям приходится учитывать большое количество различных факторов перед покупкой.

К счастью, эксперты из iseecars решили облегчить задачу для автолюбителей и назвали 15 самых надежных новых автомобилей за свою стоимость. По их словам, эти модели могут прослужить долгие годы без серьезных поломок.

ТОП-15 самых надежных новых авто за свои деньги:

Видео дня

Honda Civic Toyota Corolla Mazda3 (хэтчбек) Honda Accord Subaru Impreza (универсал) Mitsubishi Outlander Sport Honda CR-V Toyota RAV4 Kia Soul Mazda3 (седан) Hyundai Elantra Toyota Prius Toyota Camry Hybrid Nissan Sentra Nissan Versa

В издании рассказали, что прогнозируемый срок службы Honda Civic составляет 13,7 лет. По словам экспертов, это очень надежный автомобиль, который также доступнее многих конкурентов.

Помимо этого в рейтинг вошли сразу четыре модели Toyota. Также надежными оказались автомобили от брендов Honda, Mazda и Nissan.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 очень надежных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли модели, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без ремонта.

Кроме того, был определен самый надежный компактный кроссовер возрастом до пяти лет. Надежность лидера этого рейтинга специалисты оценили в 99,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: