Феноменальная долговечность: названы 10 очень надежных автомобилей с пробегом

В рейтинг вошли модели, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без ремонта.

Надежность является довольно важным фактором при выборе автомобиля, особенно подержанного, который может скрывать различные проблемы. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Эксперты из CarBuzz назвали 10 очень надежных автомобилей с пробегом, которые можно найти на вторичном рынке. Эти модели имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе отчетов владельцев подержанных автомобилей. Они рассказали экспертам о своем опыте эксплуатации и о поломках, которые происходили у их транспортных средств за последние годы.

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ТОП-10 очень надежных автомобилей с пробегом:

Toyota Land Cruiser (J100) Toyota Prius (третье поколение) Ford Crown Victoria (второе поколение) Honda Civic (девятое поколение) Honda Accord (восьмое поколение) Lexus ES (четвертое поколение) Ford F-150 (двенадцатое поколение) Toyota Camry (XV30) Toyota Tundra (второе поколение) GMC Yukon (третье поколение)

Эксперты поделились, что Toyota Land Cruiser выделяется своей долговечностью. Это очень надежный внедорожник, который предлагает высокий уровень комфорта и просторный интерьер.

В издании рекомендуют обратить внимание на Toyota Land Cruiser в кузове J100. По словам экспертов, лучшим двигателем для этой модели является 4,7-литровый бензиновый V8.

Также в издании отметили надежность Toyota Prius третьего поколения. Этот гибридный лифтбэк давно зарекомендовал себя как очень экономный и долговечный автомобиль.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты определили самый надежный компактный кроссовер возрастом до пяти лет. Его надежность специалисты оценили в 99,7% из 100%.

Кроме того, были названы самые надежные автомобили 2025 года. Новым лидером среди автопроизводителей впервые за долгие годы стала не Toyota.

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