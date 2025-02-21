Эксперты порекомендовали автомобили, которые редко сталкиваются с поломками.

В наше время в продаже можно найти огромное количество различных автомобилей. Тем не менее не все модели являются надежными.

В издании GOBankingRates назвали 7 недорогих автомобилей, которые способны прослужить до выхода на пенсию и даже дольше. Для этого журналисты пообщались с экспертами по автомобильной промышленности, которые порекомендовали такие модели.

Honda CR-V

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В издании отметили, что Honda CR-V был признан самым безопасным компактным кроссовером в рейтинге IIHS-HLDI 2024 Top Safety Picks. У модели есть большое количество различных систем безопасности.

По словам экспертов, Honda CR-V выделяется высокими показателями надежности. Также это очень практичный автомобиль с комфортной подвеской.

Subaru Forester

Subaru Forester еще одним небольшим кроссоверам, который предлагает высокий уровень практичности. Эта модель безопаснее многих своих конкурентов.

В издании подчеркнули, что Subaru Forester предлагает много места для хранения вещей, полный привод и удобные сиденья. На выбор доступно большое количество комплектаций модели.

Kia Soul

В издании поделились, что средний возраст владельца Kia Soul составляет около 60 лет. Дело в том, что этот компактный кроссовер предлагает просторный интерьер и удобные сиденья.

Также эксперты отметили, что это довольно надежный автомобиль, который редко выходит из строя.

Honda Accord

Тем людям, которые ищут комфортный и недорогой седан, рекомендуют обратить внимание на Honda Accord. В издании рассказали, что эта модель предлагает практичный интерьер и оснащается надежными двигателями.

Hyundai Palisade

В издании поделились, что кроссовер Hyundai Palisade предлагает высокий уровень безопасности, а также премиальный интерьер. Также это очень просторный автомобиль с богатым оснащением, который дешевле некоторых своих конкурентов.

Toyota Camry

По словам экспертов, Toyota Camry понравится не только молодым, но и пожилым водителям. Это очень безопасный седан, который предлагает практичный интерьер и богатое оснащение.

Hyundai IONIQ 5

Эксперты решили добавить в рейтинг и один электромобиль. Они рассказали, что Hyundai IONIQ 5 безопаснее многих своих конкурентов, а также предлагает современные технологии.

В издании отметили, что электрокроссовер имеет высокую скорость зарядки аккумуляторной батареи, благодаря чем владельцам не придется ждать слишком много времени, чтобы продолжить поездку.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку. Эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта, но их обслуживание сопоставимо с более бюджетными моделями.

Кроме того, были названы 10 лучших семейных автомобилей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

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