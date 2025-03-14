Надежность лидера этого рейтинга специалисты оценили в 99,7%.

Компактные кроссоверы пользуются большим спросом на рынке новых автомобилей. Кроме этого, они очень востребованы на рынке подержанных моделей.

Издание What Car? составило свой рейтинг самых надежных компактных кроссоверов, в который вошли модели не старше пяти лет.

Лидером рейтинга самых надежных компактных кроссоверов стал Mini Countryman 2017-2024 годов выпуска. Надежность автомобиля специалисты оценили в 99,7%.

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Отметим, что Mini Countryman является первым автомобилем бренда данного класса и первым Mini с пятидверным кузовом под эгидой BMW. Авто выпускается с 2010 года.

Почти такие же показатели надежности имеет Audi Q2 (2016 г. - н.в.). На третьей позиции находится Hyundai Kona Hybrid (2017 - 2023 г. в.). Замыкает ТОП-10 лидеров Toyota C-HR.

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов:

Mini Countryman (2017 - 2024 г. в.) - 99,7% надежности. Audi Q2 (2016 г. - н. в.) - 99,5%. Hyundai Kona Hybrid (2017 - 2023 г. в.) - 98,2%. Dacia Duster (2018 г. - н. в.) - 98,8%. Hyundai Kona бенз. (2017 - 2023 г. в.) - 98,7%. Volkswagen T-Roc (2018 г. - н. в.) - 98,4%. Volkswagen T-Cross (2019 г. - н. в.) - 98%. Suzuki Vitara (2015 г. - н. в.) - 97,7%. Honda HR-V (2015 - 2022 г. в.) - 97,1%. Toyota C-HR (2016 - 2023 г. в.) - 96,8%.

Также специалисты издания назвали наименее надежные компактные кроссоверы. Лидером антирейтинга стал Nissan Juke (2019 г. - н. в.). Надежность автомобиля специалисты оценили лишь в 50.0%.

Какой кроссовер выбрать - советы специалистов

Ранее специалисты издания назвали четыре новых кроссовера, которые могут прослужить до выхода на пенсию. В список попали Toyota RAV4 Hybrid, Subaru Outback, Honda CR-V и Kia Sorento.

В свою очередь, американские специалисты назвали девять кроссоверов 2025 года, которые стоят своих денег. Специалисты советуют обратить внимание, в частности, на Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Ford Escape.

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