Компактные кроссоверы пользуются большим спросом на рынке новых автомобилей. Кроме этого, они очень востребованы на рынке подержанных моделей.
Издание What Car? составило свой рейтинг самых надежных компактных кроссоверов, в который вошли модели не старше пяти лет.
Лидером рейтинга самых надежных компактных кроссоверов стал Mini Countryman 2017-2024 годов выпуска. Надежность автомобиля специалисты оценили в 99,7%.
Отметим, что Mini Countryman является первым автомобилем бренда данного класса и первым Mini с пятидверным кузовом под эгидой BMW. Авто выпускается с 2010 года.
Почти такие же показатели надежности имеет Audi Q2 (2016 г. - н.в.). На третьей позиции находится Hyundai Kona Hybrid (2017 - 2023 г. в.). Замыкает ТОП-10 лидеров Toyota C-HR.
ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов:
- Mini Countryman (2017 - 2024 г. в.) - 99,7% надежности.
- Audi Q2 (2016 г. - н. в.) - 99,5%.
- Hyundai Kona Hybrid (2017 - 2023 г. в.) - 98,2%.
- Dacia Duster (2018 г. - н. в.) - 98,8%.
- Hyundai Kona бенз. (2017 - 2023 г. в.) - 98,7%.
- Volkswagen T-Roc (2018 г. - н. в.) - 98,4%.
- Volkswagen T-Cross (2019 г. - н. в.) - 98%.
- Suzuki Vitara (2015 г. - н. в.) - 97,7%.
- Honda HR-V (2015 - 2022 г. в.) - 97,1%.
- Toyota C-HR (2016 - 2023 г. в.) - 96,8%.
Также специалисты издания назвали наименее надежные компактные кроссоверы. Лидером антирейтинга стал Nissan Juke (2019 г. - н. в.). Надежность автомобиля специалисты оценили лишь в 50.0%.
Какой кроссовер выбрать - советы специалистов
Ранее специалисты издания назвали четыре новых кроссовера, которые могут прослужить до выхода на пенсию. В список попали Toyota RAV4 Hybrid, Subaru Outback, Honda CR-V и Kia Sorento.
В свою очередь, американские специалисты назвали девять кроссоверов 2025 года, которые стоят своих денег. Специалисты советуют обратить внимание, в частности, на Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Ford Escape.