Сделать это с помощью приложения может быть быстрее, удобнее и экономичнее.

В Украине процесс купли-продажи автомобилей значительно упростился благодаря цифровым сервисам. Теперь можно переоформить машину через приложение Дия, не посещая сервисный центр МВД и без лишней бумажной волокиты. Но существуют также и другие способы переоформления, которые также остаются актуальными.

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Разберемся вместе, как переоформить машину через Дию, какие для этого нужны документы и сколько стоит переоформить машину в Украине.

Как через Дию переоформить машину - пошаговая инструкция

Переоформить машину снова можно в Дие, если у продавца и покупателя есть электронные подписи и зарегистрированные автомобили в приложении. Вот пошаговая инструкция:

Продавец подает заявку: в разделе "Услуги" выбирает "Продажа автомобиля" и указывает данные покупателя.

Покупатель подтверждает сделку: получает уведомление в приложении и соглашается с условиями.

Оплата услуг: комиссия за перерегистрацию автомобиля в Дие составляет более 500 гривень (точная сумма зависит от типа ТС и региона).

Подписание электронным ключом: обе стороны подписывают договор купли-продажи через Дию.

Государственная регистрация: после оплаты сборов и проверки данных в МВД, автомобиль официально переоформляется на нового владельца.

Так что, переоформить машину через Дию можно за несколько минут, а сам процесс полностью цифровизирован.

Сколько стоит переоформить машину через Дию

Стоимость регистрации автомобиля зависит от его типа, возраста и региона, но в среднем включает:

административный сбор - около 200 гривень,

услуги сервисного центра МВД - 500-1000 гривень,

оплата обязательных налогов (если автомобиль импортный или не растаможенный),

В целом, сколько стоит переоформить машину через Дию, зависит от конкретного транспортного средства.

Как переоформить машину на жену в Украине

Если автомобиль зарегистрирован на одного из супругов и необходимо оформить его на другого, можно сделать это несколькими способами:

Дарственная (договор дарения) - оформляется у нотариуса, после чего вносится изменение в реестр МВД.

Продажа по договору купли-продажи - возможна как через Дию, так и в сервисном центре МВД.

Наследование - если автомобиль был частью совместно нажитого имущества, его можно оформить в собственность без уплаты налогов.

Таким образом, как переоформить машину с мужа на жену в Украине, зависит от предпочтительного способа передачи права собственности.

Другие способы переоформления авто

Кроме Дии, переоформить машину можно и традиционными методами:

Через сервисный центр МВД - подходит, если авто требуется осмотр или проверка на аресты.

Через нотариуса - при составлении договора купли-продажи или дарения.

Также можно обратиться к авторизованным посредникам.

Некоторые компании предлагают услуги переоформления без личного присутствия.

Сколько стоит переоформить машину в МРЭО (сервисный центр МВД)

Если продавец и покупатель решают переоформлять авто через сервисный центр МВД, стоимость будет выше, чем через Дию:

перерегистрация - 500-1500 гривень,

изготовление новых документов - до 1000 гривень,

нотариальные услуги (если требуется) - от 1000 гривень.

Поэтому, если вас интересует, сколько стоит переоформить машину в МРЭО (сервисном центре МВД - УНИАН), ориентируйтесь на сумму от 2000 гривень, в зависимости от региона и типа ТС.

Сегодня переоформить машину можно как через Дию, так и традиционными методами. Сделать это с помощью приложения может быть быстрее, удобнее и экономичнее, но этот способ подходит не для всех ситуаций. Если нужно проверить авто на аресты, сменить номерные знаки или передать авто по наследству, лучше воспользоваться сервисными центрами МВД или нотариусами.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие лекарства нельзя принимать за рулем.

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