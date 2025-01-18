Водителям настоятельно рекомендуют избегать приема препаратов, которые вызывают сонливость, снижение концентрации или замедление реакции.

Безопасность на дороге - это не только соблюдение правил дорожного движения, но и контроль над своим состоянием. Некоторые лекарственные препараты могут негативно влиять на способность управлять автомобилем, замедляя реакцию или вызывая сонливость. Рассмотрим, какие лекарства нельзя принимать за рулем, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

Лекарства, которые нельзя пить за рулем - список

Перечень лекарственных препаратов, которые лучше не совмещать с вождением, включает:

Седативные препараты. Сюда входят лекарства с успокоительным эффектом: валериана, корвалол, феназепам и другие препараты на основе бензодиазепинов. Они вызывают сонливость, замедляют реакцию и снижают концентрацию внимания, что делает их запрещенными для водителей.

Видео дня

Антигистаминные средства. Лекарства, такие как супрастин и димедрол, известны своим побочным эффектом в виде сонливости. Если вам нужно снять аллергическую реакцию, отдайте предпочтение препаратам нового поколения, которые не влияют на нервную систему.

Анальгетики и обезболивающие. Некоторые анальгетики, такие как кодеинсодержащие препараты (например, солпадеин), могут не только вызывать сонливость, но и показывать наличие алкоголя или наркотических веществ в организме при проверке на алкотестере.

Противопростудные и жаропонижающие средства. Препараты с псевдоэфедрином в составе (например, терафлю или колдрекс) могут вызывать возбуждение или повышать давление, что нежелательно для водителей.

Отдельно стоит отметить, что ответ на вопрос о том, можно ли пить нурофен и садиться за руль, зависит от его состава. Если препарат содержит только ибупрофен, его употребление допустимо, но с осторожностью - возможны побочные эффекты, такие как головокружение.

Лекарства, запрещенные за рулем - что еще учесть

К числу запрещенных лекарств за рулем также относятся:

антидепрессанты и препараты для лечения тревожных расстройств;

наркотические анальгетики;

препараты для лечения эпилепсии, такие как карбамазепин;

средства для химиотерапии.

Если же вы ищете информацию о том, какие лекарственные препараты влияют на алкотестер, то вот что вам стоит знать: результаты прибора способны изменить препараты, содержащие спирт или кодеин. Например, корвалол, настойка валерианы и даже некоторые сиропы от кашля способны показывать наличие алкоголя в организме.

Итак, всегда изучайте инструкцию к какому-либо препарату. В ней должна быть указана информация о влиянии лекарства на управление транспортными средствами.

Также избегайте приема препаратов, которые вызывают сонливость, снижение концентрации или замедление реакции.

Если же вы не уверены, какие лекарства нельзя пить за рулем, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Помните: безопасное вождение требует не только навыков, но и ответственности. Тщательно проверяйте, какие лекарства нельзя за рулем, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда можно садиться за руль после алкоголя.

Вас также могут заинтересовать новости: