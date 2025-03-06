Обычно покупатели игнорируют эту машину из-за несколько более высокой цены, чем у других. А зря.

Рынок подержанных автомобилей богат на интересные варианты, которые достойны внимания даже несмотря на то, что машины не являются новыми. В последнее время все больше доверия заслуживают подержанные электромобили, которые превосходят обычные авто и в надежности, и в стоимости пройденного километра.

Как пишет профильное издание Top Speed, скрытой жемчужиной на вторичном авторынке является Hyundai Kona Electric первого поколения. В то время как более яркие и распиаренные конкуренты привлекают на себя основное внимание, Kona воплощает в себе практичность и простоту, которые не так бросаются в глаза, но на самом деле являются важными качествами для машины повседневного использования.

Hyundai Kona Electric продается в Европе с 2018 года, и с тех пор она претерпела не так много изменений. Поэтому если вы хотите сэкономить побольше, стоит выбрать машину выпуска 2018-2021 годов. Если же вы пытаетесь иметь "свежую" и не "уставшую" машину, тогда вам, скорее всего, лучше всего подойдет версия 2023 года. Стоит добавить, что в 2024 году Hyundai выпустила Kona второго поколения, и о ней в этом материале речь не идет.

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Хотя в 2022 году модель претерпела легкий "фейслифтинг", изменения в дизайне были минимальны, а силовой агрегат не изменился вовсе. С 2018 по 2023 год все машины были оснащены тем же синхронным двигателем с постоянным магнитом, который выдает 201 лошадиную силу и 291 фунт-фут крутящего момента. Эти модели стандартно оснащались односкоростной трансмиссией и переднеприводной коробкой передач.

Hyundai Kona Electric первого поколения использует аккумулятор емкостью 64,0 кВт-ч, который можно зарядить от 10 до 80 процентов на зарядном устройстве третьего уровня за 47 минут. Общий запас хода на полной зарядке составляет около 400 км. Хотя некоторые незначительные улучшения обеспечили машинам позднего выпуска немного лучшую эффективность использования заряда на трассе и в городе, на практике разница незаметна.

Hyundai Kona Electric не слишком популярна на вторичном рынке из-за того, что это один из самых дорогих представителей своего класса. И именно это объясняет, почему эксперты считают машину "скрытой жемчужиной" рынка. Сейчас версия 2018-2020 годов выпуска стоит в среднем от 15 000 до 17 000 долларов. Конечно, топовые комплектации и машины более поздних годов выпуска стоят больше.

Как пишет Top Speed, Hyundai Kona Electric - не является чем-то выдающимся на рынке, особенно когда речь идет о дизайне и инновационных технологиях. Но эта машина предоставляет владельцу все необходимые для современного авто функции, обеспечивает впечатляющую экономию "топлива" и укладывается в разумный бюджет как на авто своего класса.

Другие новости об автомобильном рынке

Как писал УНИАН, цены на авто могут резко взлететь из-за действий президента США Дональда Трампа. В целом машины могут подорожать на четверть из-за таможенной войны, которую Вашингтон развязал с ведущими странами-поставщиками автомобильных комплектующих.

Также мы рассказывали о подержанных авто, которые не стоит покупать новичкам. Если вы впервые покупаете автомобиль, стоит избегать фигурантов этого списка.

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