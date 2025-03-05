Отмечается, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти.

Представители крупных автопроизводителей предупредили, что пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, которые ввел президент США Дональд Трамп, приведут к резкому росту цен.

"Все автопроизводители пострадают из-за пошлин в отношении Канады и Мексики", - сказал Джон Боззелла, возглавляющий Альянс автомобильных инноваций, пишет Reuters.

Стоит отметить, что Альянс представляет всех крупных автопроизводителей в США, кроме Tesla, а именно General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis,

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"Большинство ожидает, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут на 25%, и негативное влияние на цены и доступность авто ощутится практически сразу", - отметил Боззела.

Автопроизводители бьют тревогу по поводу того, что пошлины нарушат интегрированную цепочку поставок по всей Северной Америке, которая существует уже более 25 лет. Некоторые автозапчасти могут пересекать границу шесть или более раз до окончательной сборки.

"Нельзя в одночасье перенести автомобильное производство и цепочку поставок. В этом и заключается проблема и дилемма: пошлины на авто в Северной Америке могут привести к увеличению расходов потребителей, прежде чем в страну вернутся рабочие места", - добавил Боззелла.

В компании Stellantis заявили, что пошлины поставят флагманские бренды Chrysler, Dodge, Jeep и Ram в невыгодное конкурентное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами

Американская международная ассоциация автомобильных дилеров отметила, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти, а также с высокими процентными ставками.

"Пошлины могут напрямую способствовать увеличению цен на тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Пошлины Трампа - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на полупроводники и фармацевтическую продукцию.

Издание Bloomberg писало, что пошлины против Канады и Мексики могут привести к повышению цен на авто в США на 12 000 долларов, что ударит по потребителям и посеет хаос в запутанной сети автомобильных поставок.

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