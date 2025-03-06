Средний возраст подержанных автомобилей, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

В феврале автопарк нашей страны пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых авто, которые ввезли из-за рубежа. Соответствующие данные приводят специалисты профильного портала УкрАвтопром.

Если сравнивать с цифрами февраля прошлого года, то показатель упал на 5%.

Наибольшую долю в этом сегменте (46%) довольно предсказуемо охватили бензиновые авто. Сразу за ними следуют дизельные (23%) и электрические автомобили (22%). На гибриды и авто с ГБО пришлось 5% и 4% рынка, соответственно.

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

Наиболее популярной моделью оказался Volkswagen Golf, который традиционно пользуется колоссальным спросом как в Украине, так и в других странах мира. На втором месте оказался Renault Mégane, на третьем - Škoda Octavia.

ТОП-5 самых популярных моделей февраля:

Volkswagen Golf - 900 единиц;

Renault Mégane - 653;

Škoda Octavia - 592;

Volkswagen Tiguan - 490;

Audi Q5 - 449.

Подержанные автомобили - что говорят специалисты

Недавно специалисты портала iSeeCars назвали наиболее надежные подержанные авто в своих ценовых категориях. Если говорить об автомобилях с пробегом в возрасте до пяти лет, то специалисты советуют обратить внимание на такие модели, как Honda Fit, Volkswagen Passat, Buick Encore и Kia Rio 5 Door. К наиболее надежным машинам с пробегом в возрасте до десяти лет попали, в частности, Honda Civic, Buick Encore и Jeep Compass.

Также напомним, что ранее автомеханик Джастин Оуэн назвал модели подержанных авто, которые не стоит покупать новичкам. Среди них - Ford Mustang, Jeep Wrangler и BMW M3.

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