Было вывезено более 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 29 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 56 судов, которые вывезли более чем 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

Отмечается, что 29 августа из портов Одесса и Черноморск вышло 3 судна, которыми было отправлено 40 тыс. тонн пшеницы и кукурузы в порты Египта, Румынии и Турции.

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До конца суток ожидался заход в порты Большой Одессы 3 балкеров под погрузку пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

"За эти выходные порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, которые направятся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции. В то же время 9 судов с 271 тыс. тонн пшеницы, масла, ячменя, рапса и кукурузы было отправлено в порты Испании, Нидерландов , Египта, Турции, Франции и Китая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для экспорта зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что "зерновым коридором" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.