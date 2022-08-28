Из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos.

28 августа из портов под Одессой вышли еще шесть кораблей с украинским зерном.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Как говорится в сообщении, из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos.

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По данным координационного центра в Стамбуле, сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию.

Судно FPMC B 201 везет в Египет 33 000 тонн пшеницы, сухогруз Aeolos – в Роттердам 30 000 тонн кукурузы, а Sofie Bulker – в Испанию с 27 000 тонн ячменя.

Корабли Melina и Silver Lady должны доставить в Румынию и Италию 27 500 и почти 39 500 тонн кукурузы соответственно, а SSI Invincible II — 49 500 тонн ячменя.

По состоянию на 28 августа 2022 года, из украинских портов уже отгружено 1,043 млн тонн продовольствия по зерновому коридору, сообщили в Минобороны Турции.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

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