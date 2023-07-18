В Китае поддерживают "сбалансированную и полностью реализованную" зерновую инициативу.

В Китае поддерживают "сбалансированную и полностью реализованную" зерновую инициативу и готовы вести переговоры со всеми сторонами для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин в китайских СМИ.

"Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива и в дальнейшем будет сбалансированной и полностью реализованной", - сказала Мао Нин.

Она также отметила, что Китай выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

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"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать большему международному консенсусу и обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказал Мао.

Зерновая сделка - что известно

Год назад, 22 июля было подписано соглашение о разблокировании украинских портов и вывозе украинского зерна. Россия несколько раз угрожала выйти из соглашения и в конце концов 17 июля объявила, что выходит из инициативы и не планирует возобновлять переговоры по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании продлить действие соглашения и планирует обсудить этот вопрос на встрече с президентом РФ Путиным.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зернового соглашения, предложил Турции и ООН продлить действие инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без страны-оккупанта.

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