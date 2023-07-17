Президент Турции отметил, что до последнего пытался спасти соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с зерновым коридором. Он отметил, что за период действия сделки отгрузили более 33 миллиона тонн зерна.

По его словам, в Стамбуле есть комитет, который занимается изучением зернового коридора. Он также анонсировал встречу с главой МИД Турциии и заверил, что предпримаются шаги для решения вопроса с Путиным, не дожидаясь августа.

"Мы активизировали наши дипломатические усилия. Я считаю, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал свою работу. Мой министр иностранных дел проведет переговоры с коллегой, и мы проведем наши встречи, как только вернусь из поездки (турне по странам Персидского залива – УНИАН). Когда мы (Эрдоган и Путин – УНИАН) встретимся в августе, у нас будет возможность обсудить эти вопросы", - заявил турецкий лидер во время брифинга.

Видео дня

При этом он указал, что Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы. Мы говорим, что в мире нет проигравших. Черноморская инициатива, в которой мы участвовали первый год, вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис. Спасибо всем вовлеченным сторонам. Я считаю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", - подытожил Эрдоган.

Зерновой коридор - последние новости

Зерновая сделка была комипромиссом с Москвой, чтобы Киев имел возможность во время войны поставлять зерно. При этом Россия постоянно сставила палки в колеса и выдвигала ультиматумы, в том числе подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Последний раз соглашение продлили 17 мая на два месяца - до 17 июля.

Эрдоган наставивал на необходимости продлить работу зернового коридора. Данную позицию поддерживают и в ООН. Там просили о продлении работы "зернового соглашения", и даже готовы были прогнуться перед РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: