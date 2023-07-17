Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с зерновым коридором. Он отметил, что за период действия сделки отгрузили более 33 миллиона тонн зерна.
По его словам, в Стамбуле есть комитет, который занимается изучением зернового коридора. Он также анонсировал встречу с главой МИД Турциии и заверил, что предпримаются шаги для решения вопроса с Путиным, не дожидаясь августа.
"Мы активизировали наши дипломатические усилия. Я считаю, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал свою работу. Мой министр иностранных дел проведет переговоры с коллегой, и мы проведем наши встречи, как только вернусь из поездки (турне по странам Персидского залива – УНИАН). Когда мы (Эрдоган и Путин – УНИАН) встретимся в августе, у нас будет возможность обсудить эти вопросы", - заявил турецкий лидер во время брифинга.
При этом он указал, что Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы. Мы говорим, что в мире нет проигравших. Черноморская инициатива, в которой мы участвовали первый год, вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис. Спасибо всем вовлеченным сторонам. Я считаю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", - подытожил Эрдоган.
Зерновой коридор - последние новости
Зерновая сделка была комипромиссом с Москвой, чтобы Киев имел возможность во время войны поставлять зерно. При этом Россия постоянно сставила палки в колеса и выдвигала ультиматумы, в том числе подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Последний раз соглашение продлили 17 мая на два месяца - до 17 июля.
Эрдоган наставивал на необходимости продлить работу зернового коридора. Данную позицию поддерживают и в ООН. Там просили о продлении работы "зернового соглашения", и даже готовы были прогнуться перед РФ.