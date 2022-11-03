В министерстве подчеркнули, что Москва вернулась к "зерновому соглашению" благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Украина не брала никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки существующей "зернового соглашения".

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в Facebook, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия решила разблокировать "зерновую сделку" после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

По словам дипломата, во-первых, Украина не использовала и не собиралась использовать зерновой коридор в военных целях, а во-вторых, украинская сторона четко придерживается положений "зернового соглашения".

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"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности", - подчеркнул Николенко.

В-третьих, как подчеркнул дипломат, никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", Украина не брала.

"Москва вернулась к "зерновому соглашению" благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок", - подчеркнул Николенко.

"Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил спикер.

В МИД благодарны ООН и Турции за лидерство в восстановлении функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

"Зерновая сделка": что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия отдельно заключили с Турцией и ООН соглашения о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинского зерна Черным морем. Они предусматривают вывоз зерна из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов. Соглашения действуют 120 дней с возможностью пролонгации.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы "террористического акта" против кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

ООН, Турция и Украина далее ее выполняли, а суда выходили из украинских портов.

2 ноября стороны взяли паузу для переговоров с Россией и приостановили прохождение кораблей.

В тот же день РФ объявила, что возвращается к исполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из этого соглашения в случае "нового нарушения Украиной своих обязательств".

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