В ООН приветствовали решение РФ вернуться к "зерновой инициативе".

ООН приветствует возвращение РФ к участию в "зерновой инициативе", с помощью которой проходит вывоз украинского зерна.

Об этом заявил постоянный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла в Twitter.

"Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины", – говорится в заявлении Абдуллы.

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Также Абдулла выразил благодарность Турции за содействие и отметил, что ждет возобновления работы со всеми сторонами соглашения.

Напомним, сегодня РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения". Возобновление участия РФ в "зерновом соглашении" подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что провел накануне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг "зернового коридора".

Выход РФ из "зерновой сделки"

29 октября 2022 года РФ заявила о выходе из "зерновой сделки", подписанной в июле, в рамках которой происходит экспорт украинского зерна по Черному морю. В РФ это решение связали с атакой на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

После этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что из-за неопределенности вокруг зернового соглашения Украины, РФ, Турции и ООН в мире немедленно выросли цены на продовольствие.

В то же время Украина продолжила экспорт зерна несмотря на выход РФ из соглашения. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

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