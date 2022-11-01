По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов.

Судна под турецким флагом продолжат экспортировать украинское зерно после выхода России из соглашения.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы считаем, что подписанное соглашение выгодно для всех сторон и его нарушение будет проблемой для каждой из сторон. Мы хотим продолжить транспортировку зерна, и мы будем вкладывать в это свою часть", - отметил турецкий министр.

Акар также добавил, что Стамбул разговаривал по этому поводу с Украиной и россиянами. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, пообещал передать предоставленную информацию своему руководству.

"Мы напомнили нашим собеседникам, что выхода (из соглашения - УНИАН) быть не может. Движение в этом направлении продолжается. Мы оцениваем имеющиеся данные того, что соглашение будет продолжаться", - подчеркнул Акар, отметив, что надеется на беспроблемный экспорт украинского зерна.

На вопрос журналиста о статусе судов, загруженных после выхода России из зернового соглашения Акар ответил: "Со вчерашнего дня суда, которые вышли из украинских портов и курсируют по морю, продолжают свой путь. Проблем выхода судов под турецким флагом нет. Они и впредь будут выходить".

Выход России из зерновой сделки

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.

31 октября 2022 года в ЕС заявили о том, что хотят открыть сухопутный коридор для украинского зерна.

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