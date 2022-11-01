Судна под турецким флагом продолжат экспортировать украинское зерно после выхода России из соглашения.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы считаем, что подписанное соглашение выгодно для всех сторон и его нарушение будет проблемой для каждой из сторон. Мы хотим продолжить транспортировку зерна, и мы будем вкладывать в это свою часть", - отметил турецкий министр.
Акар также добавил, что Стамбул разговаривал по этому поводу с Украиной и россиянами. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, пообещал передать предоставленную информацию своему руководству.
"Мы напомнили нашим собеседникам, что выхода (из соглашения - УНИАН) быть не может. Движение в этом направлении продолжается. Мы оцениваем имеющиеся данные того, что соглашение будет продолжаться", - подчеркнул Акар, отметив, что надеется на беспроблемный экспорт украинского зерна.
На вопрос журналиста о статусе судов, загруженных после выхода России из зернового соглашения Акар ответил: "Со вчерашнего дня суда, которые вышли из украинских портов и курсируют по морю, продолжают свой путь. Проблем выхода судов под турецким флагом нет. Они и впредь будут выходить".
Выход России из зерновой сделки
29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.
По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.
31 октября 2022 года в ЕС заявили о том, что хотят открыть сухопутный коридор для украинского зерна.