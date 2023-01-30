Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время распространить "зерновую инициативу" на порты Николаева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в Одессе во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"По нашему мнению, пришло время распространить" зерновую инициативу", в частности, на порты Николаевской области и убрать любые преграды, которые ограничивают соответствующее движение судов. Я надеюсь на поддержку Дании в этом вопросе", - сказал Зеленский.
Также президент поблагодарил Данию за присоединение к инициативе Grain from Ukraine. Как подчеркнул Зеленский, очень важно, чтобы экспорт продовольствия из Украины, в частности из Одессы, не только сохранялся, а еще и расширялся.
Зерновой коридор из Украины
Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.
1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским зерном.
17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.