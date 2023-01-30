Президент отмечает, что Украина надеется на поддержку Дании по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время распространить "зерновую инициативу" на порты Николаева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в Одессе во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"По нашему мнению, пришло время распространить" зерновую инициативу", в частности, на порты Николаевской области и убрать любые преграды, которые ограничивают соответствующее движение судов. Я надеюсь на поддержку Дании в этом вопросе", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Данию за присоединение к инициативе Grain from Ukraine. Как подчеркнул Зеленский, очень важно, чтобы экспорт продовольствия из Украины, в частности из Одессы, не только сохранялся, а еще и расширялся.

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Зерновой коридор из Украины

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским зерном.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

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