Отмечается, что в рамках встречи президент Украины презентовал амбициозный план "зеленой" трансформации Украины.

Во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс провели встречу, в рамках которой обсудили земельную реформу в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Значительное внимание было уделено прогрессу, которого удалось достичь в течение последних лет. Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют в Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Зеленский предложил Всемирному банку присоединиться к реализации плана трансформации Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский во время встречи презентовал амбициозный план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку со стороны Всемирного банка.

"Хотим действовать совместно с ЕС по Зеленому курсу, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", – цитирует пресс-служба президента.

По словам президента, наше государство заинтересовано и в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Кроме того, Зеленский отметил готовность Украины принять активное участие в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.

Также в рамках визита президента Украины в США первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и. о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком Соединенных Штатов.

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"Документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в том числе торговле товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов. Меморандум предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике", - говорится в сообщении.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

Автор: Богдан Слуцкий