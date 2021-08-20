От колхозов к латифундистам: как изменилась аграрная Украина за 30 лет независимости

На момент распада СССР Украина стояла на краю продовольственного кризиса: полки в магазинах были пусты, некоторые товары, например, сахар отпускали лишь по карточкам. За три десятка лет все изменилось: наша страна вернула себе славу "хлебной корзины" мира, отечественные магазины наполнились едой на любой выбор. Были бы деньги. УНИАН предлагает вспомнить, как за эти годы менялся аграрный сектор страны, превратившийся в локомотив национальной экономики.

"Мировая житница", лидер по производству зерна, подсолнечного масла и многих других продуктов питания, один из лучших и надежных поставщиков продовольствия в мире – все это и не только можно сказать о современной Украине.

Наша страна справедливо признана одним из флагманов в аграрной сфере, вносящим значительный вклад в продовольственную безопасность мира.

Успехов мы достигли не только за счет мягкого климата и невероятно ценных и плодородных черноземов, подаренным нам природой, но во многом благодаря трудолюбию, опыту и способности учиться и перенимать новые технологии и практики украинских аграриев и предпринимателей.

Этому предшествовал длинный и тяжелый путь.

Первые годы независимости

После провозглашения независимости в 1991 году полуголодная Украина, в которой люди стояли в очередях за продуктами первой необходимости, вошла в новый этап своей истории, имея огромный ресурсный потенциал – землю, квалифицированных рабочих и промышленную базу. Однако этот аграрный гигант был технологически отсталым, лишенным финансирования, изолированным от глобальной экономики.

"В 1991 году нам достался от СССР очень мощный, но технологически отсталый агропромышленный комплекс. Украинские 90-е – это период, когда поля заросли бурьяном, скот массово уничтожался, а работающие заводы вырезались на металл", – вспоминает президент группы компаний "Панда" Геннадий Бобов.

Старые правила, базировавшиеся на экономике колхозного типа, прекратили действовать, новые, базирующиеся на рыночных принципах, еще не были созданы. Многие селяне с опаской принимали изменения, видя множество проблем и минимум возможностей.

Это были мрачные годы: пришедшим ко власти некогда было думать о построении грамотной аграрной политики на десятилетия вперед.

"В 90-х годах редкий человек во власти думал о будущем, о системном развитии, о стратегии. Это самая ключевая ошибка. В результате, огромную технологическую и производственную базу просто уничтожили. Разрушители на этом заработали миллионы", – отмечает Бобов.

Поддержка зарождающегося фермерства, возвращение права распоряжаться своей землей, техническое перевооружение, овладение новыми технологиями, орошение засушливых регионов и многие другие важные вещи Украине лишь предстояло сделать.

"Плановая экономика, отсутствие прямой заинтересованности в результатах труда – то, что не давало нам развиваться. И то, что мы имеем сейчас, а сейчас мы являемся одним из крупнейших мировых производителей, говорит о глобальных эволюционных процессах, которые прошла Украина за эти годы", – рассказывает владелец крупного украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

Распад колхозов и первые агрохолдинги

В далеком 1991 году в Украине работало 10 тысяч колхозов. Некоторые из них были эффективными хозяйствами, но большинство работало по принципу: колхозное – значит ничье.

Кардинальные изменения начались в 1995 году с указом президента Леонида Кучмы о земельной реформе и распаевании земель бывших колхозов. Тогда земельные паи получили примерно 5 миллионов селян.

"В результате, к 2000 году все массово начали регистрировать частные предприятия. Это стало отправной точкой развития частных компаний в агросекторе. Некоторые из них, столкнувшись с новыми экономическими условиями, начали накапливать долги, и компании-поставщики ресурсов начали забирать корпоративные права должников, фактически становясь первыми агрохолдингами", – рассказал УНИАН генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Десятилетия, прожитые в плановой советской экономике, давали о себе знать. Многие создаваемые хозяйства не понимали, что делать с сельхозактивами, им приходилось вкладывать колоссальные ресурсы, чтобы превратить этот бизнес в прибыльный. Кто смог – продолжают работать эффективно и по сей день, но значительное количество даже из тогдашних топ-10 предприятий стали уже историей.

Рядом с укрупнявшимися аграрными холдингами, которые только начинали свое развитие, продолжали трудиться небольшие фермеры на своих паях.

И хотя 90-е и начало 2000-х выдались не простым: у простых селян не было ни финансирования, ни серьезной государственной поддержки, они фактически обеспечили потребности страны в различных видах продовольствия в этот переходный период.

Эпоха частников

Спустя первые десять лет независимости в молодом государстве начали появляться первые системные инвесторы, которые пытались модернизировать остатки перерабатывающей промышленности, закупать технику и технологии и понемногу укрупнять земельные банки. Начался период концентрации и развития.

"К 2001 году в Украине уже насчитывалось более 43 тысяч фермерских хозяйств, более 9 тысяч хозяйственных обществ, 4 тысяч частных агропредприятий – и это по сравнению с всего пятью сотнями государственных", – вспоминает владелец "Укрлендфарминга" Бахматюк.

Еще через десять лет частный аграрный сектор заявил о себе всерьез и на весь мир: отечественные предприятия начали привлекать многомиллионные валютные инвестиции, серьезно вкладываться в современную технику и строительство заводов, активно выходить на зарубежные рынки.

К 2011 году в Украине образовалось – и действует доныне – влиятельное лобби из наиболее крупных и успешных сельскохозяйственных компаний, торговые марки которых сегодня представлены во всех магазинах страны и уже во многих странах мира.

И, что немаловажно – они начали строить новые взаимоотношения в социальной сфере в сельской местности, помогать сельским школам и детским садам, прокладывать дороги и современную инфраструктуру. И все это – своими силами, без помощи правительства, а иногда и вопреки его вмешательству.

"Главный урок: нельзя полагаться на государство, пока государство не научится стратегическому планированию на годы вперед, пока не будет культуры разумной преемственности власти и преемственности реформ. Но в этом огромном минусе есть и свой плюс: мы, агропроизводители, что крупные, что средние и небольшие фермерские хозяйства, научились правильно рассчитывать свои силы, научились работать в условиях ограниченных ресурсов, научились больше ценить людей, с которыми работаем", –подчеркнул Бахматюк.

И благодаря трудолюбию украинских фермеров и предпринимателей, юбилейный для страны 2021 год можно смело назвать годом, когда аграрная сфера уверенно стала локомотивом национальной экономики, который не только обеспечивает всю страну продовольствием, но и приносит миллиарды валютных поступлений ежегодно и поддерживает крепкие торговые отношения со всем миром.

Историческое открытие рынка земли

О поистине историческом событии – открытии рынка сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года - в последнее время не говорил только ленивый.

Земельная реформа в Украине продолжалась долгие три десятка лет, встречая на своем пути сильное сопротивление, и достигла кульминации лишь летом 2021 года, когда рынок наконец заработал и апокалиптические предсказания противников так и были материализованы.

Запуск полноценного рынка восстановил историческую справедливость, вернув украинским фермерам право полноценно распоряжаться своей землей. Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о праве – вопреки мифам, распространяемым противниками реформы, украинцев никто не заставляет продавать свои паи. Но теперь, при желании, они могут сделать это полностью прозрачно и получить справедливую сумму за участок.

Отсутствие этого права на протяжении почти сотни лет (а с 2001 года в Украине действовал мораторий на продажу земли) определенно тормозило развитие отрасли, правовых и финансовых отношений. Ведь паи были в собственности не у всех фермеров, купить их было нельзя, а вкладываться в аграрный бизнес на арендованной земле, которую в хозяин в любой момент может сдать в аренду другому, – не самое надежное дело.

"За эти годы сельское хозяйство пережило упадок 90-х, возрождение 2000-х и бум последних десяти лет – от периода, когда миллионы гектаров никому не были нужны и зарастали сорняками, и до нынешней безумной конкуренции за обработку каждого клочка пашни", – рассказывает генеральный директор УКАБ Сластен.

Земельная реформа подарила Украине цивилизованные земельные отношения, которые существуют во всех цивилизованных демократических странах мира. Свободный рынок земли – абсолютно здравая экономическая модель, которой нет только на коммунистической Кубе, тоталитарной Северной Корее и еще двух-трех странах "третьего" мира.

"Открытие рынка земли — это в первую переход от совковой ментальности к нормальной экономической модели. Это про справедливость в отношении к владельцам паев, о возможностях кредитования и инвестиций в экономику. Но для этого нужен максимально свободный от ограничений рынок земли при контроле государства за соблюдением законности и прав продавцов и покупателей", – считает основатель "Укрлендфарминга" Бахматюк.

Пока украинский рынок земли довольно закрытый. Землю могут покупать только физические лица-украинцы и иметь в собственности не более 100 гектаров.

За два месяца работы рынка украинцы продали друг другу около 17 тысяч гектаров земли – в основном, это небольшие угодья, часто площадью менее гектара.

Этого мало, чтобы существенно разогнать экономику страны, в которой земельный банк превышает 42 миллиона гектаров черноземов, но начало однозначно положено.

Тяжелая судьба украинского села

Украинского села в его традиционном понимании – хозяйский двор с курами и коровами, небольшой фруктовый садик и поле, где во время жатвы работает вся семья – к счастью, или худу, уже давно нет.

Многие села вымирают, молодежь уезжает в города, следить за хозяйством часто некому.

Исчезают и многовековые традиции. Если еще 30 лет назад каждая вторая-третья сельская семья в нашей стране держала минимум одну-две коровы, то теперь этим могут похвастаться немногие. У селян все меньше и меньше мотивации содержать коров – это дорого, а помощь в 5 тысяч гривен от государства не спасает. Поэтому скот просто вырезают.

"Украинского села, которое было в 80-х – 90-х годах, давно уже нет. Нет молодежи, нехватка рабочих рук. Уменьшается количество скота – его просто некому держать. Необходимо стимулировать крупнотоварное производство молока высокого класса, поддерживать инвесторов", – рассказывает президент группы компаний "Панда" Бобов.

После распада колхозов в 90-х годах у наших селян не было возможности пойти по европейскому пути: объединиться в небольшие фермерские хозяйства, которые до сих пор успешно работают в Польше, Германии, других европейских странах и получают хорошие дотации от ЕС.

В первые годы независимости молодая Украина проходила через сложные времена гиперинфляции, нехватки всевозможных ресурсов и всплеска преступности. Аграрии должны были просто выживать.

Ошибки прошлого новые политики пытаются, как могут, исправить. Государство начало поддерживать небольших фермеров, вводя налоговые льготы и дотации – правда, достаточно скромные – для семейных и фермерских хозяйств, которые постепенно находят свою нишу в национальной экономике.

Появились большие планы по развитию сельского туризма в Украине. Все это дает надежды на возрождение украинского села в ближайшие десятилетия.

"Для того, чтобы построить что-то новое, совсем необязательно разрушать что-то старое. Национальный интерес должен быть превыше всего. Сельское хозяйство – это не только экономика, это еще уклад жизни для огромного количества жителей Украины", – считает Бобов.

Двигаться в ногу со временем

В 2021 году некоторые украинские поля выглядят действительно футуристично, если сравнивать с предыдущими десятилетиями. Над полями все чаще вместо грачей пролетают дроны – в том числе, украинского производства, которые помогают аграриям эффективно управлять земельными наделами.

Фотоснимки со спутников помогают аграриям спрогнозировать будущий урожай, а властям – оценить, законно ли обрабатываются те или иные угодья.

Дорогостоящие оросительные установки перестают быть предметом роскоши и становятся необходимостью для многих хозяйств, учитывая, как быстро наступает глобальное потепление, а климат становится все засушливее.

"Сегодня земледелие становится все более рискованным, и это уже не касается только юга Украины. Засуха, если приходит, то застает врасплох все регионы. Поэтому важно быть подготовленными, вкладываться в полив, капельное орошение. Это дорого, но для небольшого поля сумма вполне подъемная, и вы почти гарантированно получите хороший урожай. Сельское хозяйство должно идти в ногу со временем и становиться таким же современным, как и любой другой вид бизнеса", – делится мыслями агроном агрофирмы "Нива Золотая" Станислав Смирнов.

Важной тенденцией последнего времени стало то, что отечественные аграрии все больше инвестируют в переработку, а не занимаются исключительно производством сырья. Ведь, например, овощи и фрукты при благоприятных условиях вырастить может каждый, а вот высушить, превращая в чипсы, или подвергнуть сухой заморозке с обезвоживанием – это уже совсем другой уровень. Да и стоить конечный продукт будет в разы дороже.

Появляется все больше разнообразия: кроме традиционных культур вроде пшеницы и гречки, в Украине начинают выращивать органику и нишевые культуры – голубику, спаржу и батат. А в 2020 году наша страна неожиданно стала крупнейшим поставщиком съедобных улиток в Великобританию.

Рекорды независимости

За свою 30-летнюю историю Украина поставила немало аграрных рекордов, покорила мировой продовольственный рынок и стала надежным торговым партнером для нескольких десятков стран.

Украина справедливо признана крупнейшим на планете экспортером подсолнечного масла, оказывающим колоссальное влияние на тенденции в мировой торговле. Мы являемся одним из мировых лидеров по экспорту пшеницы и кукурузы, которые пользуются популярностью на всех континентах.

Также наша страна – второй по величине в мире поставщик меда, славящегося отличным качеством и уникальными вкусовыми свойствами.

Украинское молоко, мясо и мороженое любят в Европе, Азии и во многих африканских странах. А еще мир постепенно узнает об украинском вине и пиве, которые продаются в магазинах Лондона, Берлина и других европейских городов.

"Сделано в Украине" – уже не просто слоган, а настоящий бренд, который хочется покупать, рекламировать и продвигать на новые рынки. И, конечно же, нам - украинцам есть чем гордиться в аграрной сфере!

Впереди еще много новых рекордов, открытий и новаций. Украина не зря прошла долгий путь от советских колхозов до современных аграрных хозяйств, и хочется верить, что достижения аграриев и реформаторов отрасли будут преумножены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter