Отмечается, что несмотря на очевидные плюсы проекта №2194, документ, принятый в первом чтении, содержит и недостатки.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" в целом положительно оценивает нововведения, предлагаемые законопроектом по дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194), который в эти дни рассматривает парламент. Важнейшими из них является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов общинам. А также устранение от земельных процессов Госгеокадастра.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сопредседатель группы Тарас Батенко.

«Если кратко, то этим законопроектом мы передаем земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения их функций – полигоны, стрельбища и т. п) в собственность местных общин. Важно то, что мы отстраняем от земельных процессов на территории общин Госгеокадастр, который сегодня фактически занимается разбазариванием земельных участков, передает многолетние пастбища в частные руки и так далее. Также отменяется ряд потенциально коррупционных разрешений и экспертиз, которые сейчас требуют у владельцев земли. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" поддерживает законопроект №2194 как логичное продолжение реформы децентрализации с передачей на места полномочий, в этом случае – самостоятельного урегулирования земельных отношений. По моему мнению, местные общины лучше будут распоряжаться имуществом, чем назначенные чиновники», – отметил Тарас Батенко.

Впрочем, отмечается, что несмотря на очевидные плюсы проекта, документ, принятый в первом чтении, содержит и недостатки. Ко второму чтению депутатская группа "Партия "За майбутнє" предложила ряд правок, которые, по убеждению народных депутатов, должны существенно улучшить закон, защитить права украинских крестьян и сельхозпроизводителей и национальные интересы Украины, обеспечить контроль над целевым использованием украинских земель и тому подобное.

В частности, предложения депутатской группы позволяют:

не допустить передачи земли в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам;

установить законодательный запрет на приобретение права собственности или аренды на землю любого назначения физическим и юридическим лицам страны-агрессора;

не допустить передачу земли сельхозназначения в собственность и предоставление в пользование лицам, не связанным с деятельностью в сельскохозяйственной сфере;

закрепить преимущественное право приобретения земли сельхозназначения по цене, объявленной для продажи, арендатору земельного участка, а также местному фермеру и территориальной общине;

не допустить неограниченного и неконтролируемого изменения целевого назначения особо ценных земель, разрешение на изменение целевого назначения других земель - отсрочить.

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Автор: Григорий Бондарь