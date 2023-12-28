Текущего уровня экспорта не достаточно для вывоза урожая 2023 года, отмечают эксперты.

Украина в 2023 году экспортировала 67,5 млн тонн агропромышленной продукции различных видов, что на 15% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Как сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса, при этом экспортная выручка в 2023 году составила 21,9 млрд долларов, что на 8% меньше показателя 2022 года. По словам экспертов, сокращение произошло из-за падения цен почти на все виды агропромышленной продукции по сравнению с предыдущим годом (2022 год был годом максимально высоких цен на продовольствие в мире).

Отмечается, что в 2023 году осуществлению экспорта препятствовало торможение российской стороной работы "зернового коридора", а затем его прекращение; разрушение оккупантами инфраструктуры морских портов Одессы и речных портов Дуная; запрет экспорта, и даже транзита, соседними европейскими странами; блокирование пропускных пунктов на границе с некоторыми соседними европейскими странами.

Эксперты подчеркивают, что текущего уровня экспорта недостаточно для вывоза урожая 2023 года. По их словам, при сохранении объема экспорта, который сложился на конец 2023 года, существуют риски, что в Украине до начала следующего сбора урожая останутся значительные переходные остатки (в первую очередь зерновых культур).

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"Такая ситуация в условиях низких цен на украинском рынке на зерновые и масличные культуры, дорогую экспортную логистику, еще больше усложнит деятельность украинских аграриев из-за нехватки оборотных средств. Именно поэтому есть необходимость наращивать объемы экспорта по всем возможным каналам, чтобы удалось вывезти весь выращенный урожай до начала нового сезона", - отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Урожай 2023-что известно

В первой половине декабря Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн. Показатель пересмотрели благодаря рекордной урожайности именно зерновых.

В частности, валовое производство зерновых культур увеличится до 59,7 млн тонн. Объемы сбора масличных остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн.

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