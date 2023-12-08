Объемы сбора масличных культур остаются без изменений.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз производства урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн. Показатель пересмотрели благодаря рекордной урожайности именно зерновых.

Валовое производства зерновых культур в 2023 году увеличится до 59,7 млн тонн. Объемы сбора масличных остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн, заявили в Минагрополитики.

По предварительным оценкам, в 2023 году аграрии соберут следующие объемы зерновых: пшеницы – 22,2 млн тонн, ячменя – 5,8 млн тонн и кукурузы – 30,1 млн тонн.

Видео дня

Что касается масличных культур, то урожай подсолнечника остался на уровне 13 млн тонн, соевых бобов – 4,6 млн тонн. Сбор рапса завершен – более 4 млн тонн.

Уровень урожайности зерновых увеличился до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины, перед этим наибольший уровень урожайности зерновых был в 2021-м году, он составлял 53,6 ц/га.

Это и позволило в очередной раз пересмотреть в сторону увеличения объемы производства нынешнего урожая, отмечают в МинАПК.

Урожай-2023

Общая площадь посевов яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году, и составляла 10 895 тыс. га. В начале весны валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн. Потом прогноз пересматривали еще несколько раз. Так, в октябре прогнозируемый показатель сбора урожая подняли до 79,1 млн тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: