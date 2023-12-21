В мире отсутствует контроль за происхождением российского экспорта.

Во временно оккупированных Россией украинских регионах выращивают миллионы тонн важнейших культур. Оценить объемы настолько сложно, что некоторые аналитики просто исключают эти регионы из прогнозов.

Издание Bloomberg пишет, что это связано с тем, что по мере затягивания войны становится все труднее получить достоверную информацию о количестве посевов и урожая. И хотя часть урожая будет потребляться на этих территориях, остальное отправляют в Россию или смешивают с российским зерном и продаю на мировом рынке.

Согласно данным программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, в 2023 году во временно оккупированных Россией регионах Украины собрано около 6,4 миллиона тонн пшеницы и почти 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника.

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Хотя этого недостаточно, чтобы изменить глобальный баланс, это значительный объем, неучтенный в отраслевых отчетах, которые трейдеры используют для оценки поставок и экспорта, что может повлиять на рыночные цены. Кроме того, использование зерна из оккупированных регионов может повлечь за собой юридические риски для международных торговцев.

"Речь идет об огромном количестве зерна", - говорит Инбал Бекер-Решеф, директор программы NASA Harvest. "Очень важно, чтобы эта информация была прозрачной и сообщала о том, сколько продовольствия сейчас собирается и производится".

Оценка стоимости и ущерба зерна, выращенного на оккупированных землях, также важна для требований, которые Украина может предъявить России для возмещения ущерба.

Хотя исследование NASA не показывает, сколько зерна, выращенного там, экспортируется, оно помогает определить, сколько под видом российских грузами может отправляться в страны Ближнего Востока и Африки.

Другой вопрос - сколько зерна выдается за российское. В прошлом году главный прокурор Швейцарии предупредил трейдеров, чтобы они не покупали продукты питания, которые, по сообщениям, были вывезены из Украины, иначе они рискуют совершить военное преступление.

Но надежно отследить поставки зерна бывает сложно, особенно если оно смешивается с продуктами другого происхождения. Хотя крупные западные трейдеры решили отказаться от поставок зерна напрямую от российских фермеров, они все еще могут обрабатывать грузы, поступающие от главного поставщика пшеницы.

По словам Артема Свирида, руководителя отдела стратегии и инвестиций компании "Смарт-Холдинг", в настоящее время отсутствует контроль за происхождением российского экспорта.

Исследование NASA Harvest также показывает, что в этом году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта.

Кража украинского зерна - главные новости

31 авуста 2023 года в Конгрессе США сообщили, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину, Россия похитила около шесть миллионов тонн украинского зерна, собранного в 2022 году.

При этом Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию, а также пострадавшим от засухи странам Африки.

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