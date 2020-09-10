Открытие рынка земли в Украине ожидается уже в июле 2021 года.

Всемирный банк призывает Украину ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли, который ожидается в июле 2021 года.

Об этом говорится в обращении директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи.

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Нормативные акты

Согласно подсчетам Всемирного банка, создание необходимых нормативных актов и процесс имплементации могут занять, по меньшей мере, девять месяцев.

"Поэтому очень важно принять соответствующие законы не позднее конца сентября этого года. Если государство не успеет это сделать в срок из-за задержек, которых вполне можно избежать, существует реальный риск того, что в день открытия рынка земли Украина потеряет этот золотой шанс", - говорится в обращении Банерджи.

Также во Всемирном банке допускают, что открытие рынка земли при отсутствии строгих правовых и регуляторных гарантий сделает рынок уязвимым перед мощными игроками, углубит коррупцию и неравенство.

Земельная реформа

По расчетам Всемирного банка, благодаря земельной реформе Украина сможет стабильно ежегодно добавлять почти по одному проценту к темпам своего экономического роста.

"Такая возможность раскрыть потенциал роста целой отрасли … и, что самое главное, возможность поднять уровень благосостояния для миллионов украинцев возникает один раз в поколение. Украинские парламентарии и политики должны сделать так, чтобы не потерять этот шанс", - говорится в сообщении.

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Рынок земли

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме. Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки.

Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

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Автор: Анна Нагорная