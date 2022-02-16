Основная причина роста отпускных цен на этот корнеплод - сокращение предложения его на рынке.

На сегодняшний день украинские хозяйства продают столовую свеклу по 10-15 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее. В целом за год свекла подорожала в 2,5 раза.

Об этом cообщает EastFruit.

Отмечается, что основной причиной очередного роста отпускных цен в данном сегменте ключевые игроки рынка называют сокращение предложения столовой свеклы на рынке.

"На сегодняшний день многие производители уже фактически завершили продажи данного корнеплода, а многие приостановили продажи до апреля. Также на текущей неделе существенно сократились поставки импортной столовой свеклы производства Польша, что в свою очередь оказало поддержку ценам на местные корнеплоды", - говорится в сообщении.

Также, отмечают аналитики, удорожанию способствует повышенный спрос на данную продукцию: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети.

"На сегодняшний день столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению отпускных цен в данном сегменте", - подчеркнули эксперты.

Цены на овощи в Украине:

В конце ноября 2021 года Украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".