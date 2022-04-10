Все будет зависеть от того, как быстро разминируют земли в Черниговской и Сумской областях.

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Пессимистический прогноз – 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%", – сказал он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

По состоянию на 5 апреля более 900 сельхозпроизводителей привлекли кредиты в украинских банках на общую сумму 1 млрд 785 млн грн.

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