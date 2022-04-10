Ежедневно происходит координация и поставки дизеля аграриям с колес.

Имеющийся в стране дефицит топлива пока не останавливает темпы посевной кампании.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, минеральные удобрения, семена и средства защиты растений в большинстве случаев аграрии успели купить или заказать еще до 24 февраля, до начала войны, и они уже на предприятиях или довозятся.

"Самым критическим фактором остается топливо, дизель. Его не было закуплено на 70 или 90%, и фактически ежедневно происходит координация и поставка этого дизеля аграриям с колес. Пока с этим фактором все справляются. Спасибо аграриям за понимание, поставщикам топлива и всем, кто есть в процессе. Сейчас дефицит дизеля на темп посевной не влияет, но этот фактор остается критическим", - сказал Высоцкий.

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