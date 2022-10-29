Сельхозтоваропроизводители Днепропетровской и Одесской областей намолотили более 2,5 млн тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой - более 2 млн тонн каждая.

По состоянию на 27 октября уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 7,7 млн га (70%), намолочено 30,9 млн тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно данным ведомства, уже закончен сбор пшеницы, ячменя и гороха, этих культур удалось собрать 19,4 млн тонн, 5,6 млн тонн и 261 тыс. тонн соответственно. Кроме того, кукурузы на зерно обмолочено 832 тыс. га (20%), намолочено 4,5 млн тонн; гречихи с 109 тыс. га (93%) собрано 149 тыс. тонн; проса с 42 тыс. га (95%) собрано 98 тыс. тонн.

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Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 3,7 млн га (80%) и намолочено 8,2 млн тонн семян, сои с 1,1 млн га (72%) собрано 2,6 млн тонн. Сахарной свеклы выкопано на площади 105 тыс. га (59%), накопано 5,2 млн тонн сладких корней.

Сбор рапса завершен, его собрали с 1,1 млн га и намолотили 3,2 млн тонн семян.

В министерстве отметили, что сельхозтоваропроизводители Днепропетровской и Одесской областей намолотили более 2,5 млн тонн зерна, а в Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой - более 2 млн тонн каждая.

Война и кража зерна из Украины:

По состоянию на 17 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Оккупанты пытаются продать украинское зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

8 сентября 2022 года российским капитанам, которые воровали украинское зерно, сообщили о подозрении.

21 октября 2022 года расследований NDR заявил о том, что Россия собирается украсть еще миллионы тонн украинского зерна.

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