Двое граждан РФ, капитаны судов "Матрос Кошка" и "Амур 2501" под флагами РФ, осуществили 6 незаконных заходов и выходов в/из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Прокуратура автономии установила и сообщила о подозрениях еще двум капитанам российских судов, которые принимали участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна из Крыма в третьи страны.

Как сообщает прокуратура АР Крым и г. Севастополя, действия подозреваемых квалифицированы как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Двое граждан РФ, капитаны судов "Матрос Кошка" и "Амур 2501" под флагами РФ, осуществили 6 незаконных заходов и выходов в/из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

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Подозреваемые обеспечивали погрузку судов зерном, которое оккупанты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины, и перевозку его в третьи страны.

Осознавая противоправность своих действий, капитаны судов периодически выключали AIS (автоматическая идентификационная система) и вносили в нее фиктивные сведения относительно курса судов, которые направлялись якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Ранее, по ходатайствам прокуратуры автономии судом наложены аресты на 12 судов-нарушителей, которые причастны к этой схеме перевозки награбленного зерна, а также сообщено о подозрениях двум капитанам российских судов - "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Кража зерна из Украины:

По состоянию на 17 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена ​​грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена суднами, в том числе, находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как такие, что подозревают в перевозке краденого зерна.

Эти судна курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные судна часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

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