Африканская чума свиней - это высокозаразное вирусное заболевание.

С января 2021 года в Украине зафиксировали 11 случаев заболевания африканской чумой свиней.

Об этом сообщает Agroportal.ua со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Так, в прошлом году в Украине было зафиксировано 28 случаев АЧС, в 2019 году — 53 случая, в 2018 году — 145 случаев", — сказали в ведомстве.

По два случая было зафиксировано в Николаевский, Черновицкой и Херсонской областях, по одному случаю — в Винницкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях и в городе Киев. Наибольшее число случаев (7 из 11) фиксировалась в частном секторе и домашних хозяйствах.

С начала года на АЧС исследовано 13521 пробы от свиней хозяйств и частного сектора населения.

"Сейчас неблагополучными по АЧС остаются пять населенных пунктов — два в Херсонской области и по одному в Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Меры реагирования продолжаются", — утверждают в Госпродпотребслужбе.

Что такое африканская чума свиней:

Африканская чума свиней - это высокозаразное вирусное заболевание. Проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Смертность, в зависимости от течения болезни, может быть от 50% до 100%. Животные, которые переболели и выжили, остаются пожизненными вирусоносителями. Для человека африканская чума свиней безопасна.

Автор: Елена Коваленко