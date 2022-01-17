Мясо домашней птицы за год подорожало почти на 20%.

По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В январе 2021 года мясо крупного рогатого скота стоило в среднем 78,8 грн/кг, а уже в декабре подорожало до 94,8 грн/кг. Мясо домашней птицы за год подорожало почти на 20% - до 48,8 грн / кг. Свинина в декабре 2021 года стоила 68,1 грн/кг, что на 8% выше, чем в начале года.

Вареные колбасные изделия, сосиски и сардельки за год выросли в цене на 13%, в конце 2021 года средняя цена этих изделий составляла 85,6 грн/кг. Килограмм полукопченых колбас подорожал за год со 102,8 грн до 113,7 грн.

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Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.

Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.

По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.

По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.

По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

По состоянию на 14 января средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.

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