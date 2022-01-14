Самая низкая цена - в областях Западной Украины.

Средняя цена свинины в живой массе на этой неделе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем на прошлой.

Об этом сообщили в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

"В течение второй недели января региональное расхождение цен на свинину в живой массе повлекло ослабление среднерыночной отметки", - уточнили в АСУ.

Отмечается, что в Центре, на Востоке и Юге товарное поголовье реализовывали в пределах планового коридора 49-50 грн/кг, большинство поставщиков живца сохранили цены на уровне первой недели года. А на Западной Украине, наоборот, почувствовали усиление ценового давления со стороны переработчиков, что привело к понижению цены на живца ― до 46-47 грн/кг.

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"Производители констатируют плановый ход реализации в первой половине января и отсутствие излишков товарных партий. Учитывая это, ориентиром для большинства операторов остается цена текущей недели", - говорится в сообщении.

Цены на мясо: