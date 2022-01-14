Средняя цена свинины в живой массе на этой неделе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем на прошлой.
Об этом сообщили в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).
"В течение второй недели января региональное расхождение цен на свинину в живой массе повлекло ослабление среднерыночной отметки", - уточнили в АСУ.
Отмечается, что в Центре, на Востоке и Юге товарное поголовье реализовывали в пределах планового коридора 49-50 грн/кг, большинство поставщиков живца сохранили цены на уровне первой недели года. А на Западной Украине, наоборот, почувствовали усиление ценового давления со стороны переработчиков, что привело к понижению цены на живца ― до 46-47 грн/кг.
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"Производители констатируют плановый ход реализации в первой половине января и отсутствие излишков товарных партий. Учитывая это, ориентиром для большинства операторов остается цена текущей недели", - говорится в сообщении.
Цены на мясо:
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривень за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 гола количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составляло 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году.
- По состоянию на 28 декабря 2021 года в Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций поднялись до 45-47 грн/кг.