Кабинет министров Украины одобрил законопроект, регулирующий вопросы ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, питомниководства, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности с/х растений.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Также документ определяет полномочия Госпродпотребслужбы Украины в вопросе контроля за соблюдением законодательства в указанных сферах.
«Благодаря этому законопроекту Госпродпотребслужба сможет усилить контроль за административными правонарушениями в сфере семеноводства и питомниководства. Документ разработан в целях защиты прав потребителей, производителей и владельцев прав интеллектуальной собственности на сорта растений», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Кроме того, законопроект предусматривает контроль за незаконным использованием сортов растений, несанкционированным использованием ГМО в растениеводстве и очистку внутреннего рынка от некачественных, фальсифицированных семян.
В частности, проектом закона Украины вводятся штрафные санкции за нарушение мер биологической и генетической безопасности с/х растений, нарушение требований ведения семеноводства и невыполнение требований Госпродпотребслужбы, осуществляющей государственный надзор в указанной сфере.
Также законопроект определяет полномочия Госпродпотребслужбы и ее должностных лиц, имеющих право составлять протоколы, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.
Борьба с ГМО и пестицидами
- В декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).
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