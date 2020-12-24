Законопроект предусматривает контроль за незаконным использованием сортов растений, несанкционированным использованием ГМО в растениеводстве и очистку внутреннего рынка от некачественных, фальсифицированных семян.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, регулирующий вопросы ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, питомниководства, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности с/х растений.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Также документ определяет полномочия Госпродпотребслужбы Украины в вопросе контроля за соблюдением законодательства в указанных сферах.

«Благодаря этому законопроекту Госпродпотребслужба сможет усилить контроль за административными правонарушениями в сфере семеноводства и питомниководства. Документ разработан в целях защиты прав потребителей, производителей и владельцев прав интеллектуальной собственности на сорта растений», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, законопроект предусматривает контроль за незаконным использованием сортов растений, несанкционированным использованием ГМО в растениеводстве и очистку внутреннего рынка от некачественных, фальсифицированных семян.

В частности, проектом закона Украины вводятся штрафные санкции за нарушение мер биологической и генетической безопасности с/х растений, нарушение требований ведения семеноводства и невыполнение требований Госпродпотребслужбы, осуществляющей государственный надзор в указанной сфере.

Также законопроект определяет полномочия Госпродпотребслужбы и ее должностных лиц, имеющих право составлять протоколы, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Борьба с ГМО и пестицидами

В декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.

23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

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Автор: УНИАН