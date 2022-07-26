Эти позиции включены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Кабинет министров отменил фактический запрет экспорта минеральных удобрений и ржи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что с этой целью внесены изменения в постановления Кабмина "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год".

Поэтому до конца года рожь, химические, азотные, фосфорные и калийные удобрения не подлежат квотированию на экспорт. Однако эти позиции включены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Ранее сообщалось, что Минфин США сделал ряд исключений из санкций против Российской Федерации.

В Минфине США заявили, что разрешают транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

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